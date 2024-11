Hamilton ganz vorne - Norris und Verstappen auf Augenhöhe

Das erste Training in Las Vegas wird auf staubiger, kalter Strecke zur Rutschpartie - der Rekordweltmeister im Mercedes kommt damit am besten klar.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat beim Start der Formel 1 in Las Vegas ein zuletzt seltenes Erfolgserlebnis eingefahren - die WM-Rivalen Lando Norris und Max Verstappen bewegten sich indes beinahe auf Augenhöhe. Auf dem noch sehr rutschigen Stadtkurs drehte Hamilton im Mercedes in 1:35,001 Minuten die mit Abstand schnellste Runde des ersten freien Trainings, Teamkollege George Russell hatte als Zweiter beinahe vier Zehntelsekunden Rückstand.

Norris fuhr im McLaren auf den dritten Platz, Red-Bull-Pilot Verstappen war als Fünfter nicht mal eine Zehntelsekunde langsamer. Der Weltmeister kann schon im Rennen am Sonntagmorgen deutscher Zeit (7.00 Uhr/RTL und Sky) seinen vierten Titel in Serie perfekt machen, es ist der drittletzte Grand Prix der Saison. Um dies zu verhindern, muss Norris mindestens drei Punkte mehr holen als Verstappen.

Die Kräfteverhältnisse könnten sich im Laufe des Wochenendes noch deutlich verändern, das erste Training war vor allem ein Herantasten der Teams. Es war nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Mercedes auf einer Strecke mit wenig Grip zunächst einen guten Eindruck macht - und der Asphalt war der wichtigste Faktor in dieser Session. Die öffentlichen Straßen von Las Vegas, darunter der weltberühmte Strip, waren noch staubig, am späten Donnerstagabend Ortszeit machten Temperaturen um 13 Grad es zudem schwer, die Reifen zu erwärmen.