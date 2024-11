"Vielleicht beide krank": Nächster Star ätzt gegen F1-Pläne!

Die Formel 1 wirbt für ihre große Party zum Start der neuen Saison - doch die Stars des Sports stellen den Sinn des Events öffentlich infrage. „Ich wäre lieber zu Hause und würde mich auf die Saison vorbereiten“, sagte McLaren-Pilot Lando Norris am Mittwochabend in Las Vegas: „Ich mag solche Dinge gar nicht.“

Der Engländer äußerte sich damit ganz ähnlich wie Weltmeister Max Verstappen. Der Red-Bull-Star hatte seine Unlust mit Blick auf das Event am 18. Februar 2025 in London zuletzt bereits im Rahmen eines Twitch-Streams kundgetan. "Ich hoffe, ich bin in der Woche krank", sagte Verstappen.

Norris witzelt über Verstappen-Spruch

Norris und Verstappen sind in diesem Jahr die WM-Rivalen, im drittletzten Saisonrennen am Sonntag (ab 7 Uhr im LIVETICKER) kann der Niederländer seinen vierten Titel in Folge perfekt machen. Wie alle anderen Fahrer dürften sie vertraglich verpflichtet sein, im kommenden Februar an der Show in London teilzunehmen.