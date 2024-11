Formel 1: Enttäuschung für Ferrari

SID 29.11.2024 • 19:30 Uhr Der Auftakt zum Saisonfinale geht an McLaren. Ferrari enttäuscht hingegen. Es deutet sich ein spannender Kampf um die Team-WM an.

Lando Norris hat den ersten Startplatz für den Sprint der Formel 1 in Katar erobert - und damit McLarens Ansprüche auf den Sieg in der Team-WM unterstrichen. Der Engländer drehte am Freitagabend unter Flutlicht die schnellste Runde, in 1:21,012 Minuten lag er vor George Russell im Mercedes und Oscar Piastri im zweiten McLaren.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich Norris: „Job für heute erledigt!“ Norris machte dann aber deutlich, dass die Pole nur der Anfang sein soll: „Ich will gewinnen. Wir wollen als Fahrer jede Session gewinnen. Unser Ziel ist also ein Doppelsieg.“

Ferrari, im Teamranking der erste Verfolger McLarens, startete relativ enttäuschend ins Wochenende. Carlos Sainz und Charles Leclerc holten die Plätze vier und fünf. Norris will im Kampf um den Titel in der Team-WM Druck auf Ferrari ausüben: „Wir wollen möglichst viele Punkte für die Konstrukteurs-WM holen. Wir wissen, dass es ein Kampf sein wird. Wir wissen, dass Mercedes schnell sein wird, Ferrari wird schnell sein. Wir erwarten also kein einfaches Rennen.“

Max Verstappen beginnt das Kurzrennen am Samstag (ab 15.00 Uhr im LIVETICKER) nur vom sechsten Platz, der Niederländer hatte am vergangenen Wochenende in Las Vegas seinen vierten Titel in der Fahrer-WM vorzeitig perfekt gemacht. Im Kampf um die Teamkrone spielt Red Bull allerdings keine echte Rolle mehr.

Formel 1: McLaren mit besten Aussichten auf Team-WM

McLaren führt mit 24 Punkten Vorsprung auf Ferrari, Red Bull liegt bereits 53 Zähler zurück. Bei den letzten Rennwochenenden der Saison in Katar und Abu Dhabi (8. Dezember) sind noch 103 Punkte zu gewinnen.

Ferrari war aufgrund der Streckencharakteristik als Favorit nach Katar gereist, es ist für alle Teams aber ein kompliziertes Wochenende: Nur das erste freie Training stand zur Verfügung, um das richtige Setup für die Zeitenjagd und die längeren Strecken zu finden.