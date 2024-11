Verstappen stinksauer: "Das ist unglaublich"

Die Formel-1-Weltmeisterschaft spitzt sich immer weiter zu! Beim am Sonntagmorgen in Brasilien nachgeholten Qualifying hat Max Verstappen einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen.

Sein WM-Rivale Lando Norris hatte derweil großes Glück in Q1, als er sich auf Rang 15 so gerade noch in die nächste Qualifying-Session rettete. Am Ende reichte es sogar zur Pole Position, was ihn für das Rennen (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) in eine hervorragende Ausgangsposition bringt.