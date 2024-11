"Werden jetzt ihre große Klappe halten": Verstappen teilt aus

Die Freude über die Erfolgsfahrt von Max Verstappen in Brasilien war bei seinem Vater Jos ähnlich groß wie beim Sieger selbst. Nach der Triumphfahrt wendet sich der ehemalige Formel-1-Fahrer an die Kritiker seines Sohns.

Max Verstappen und sein Vater Jos hatten beim Formel-1 -Rennen in Sao Paulo wieder allen Grund zum Feiern: Nach einer sieglosen Serie, die über zehn Rennen ging, schnappte sich der Red-Bull-Pilot den Sieg in einem chaotischen Grand Prix.

Damit schaffte Verstappen eine kleine Vorentscheidung im Rennen um den WM-Titel: Aktuell liegt er in der Fahrerwertung mit 393 Punkten deutlich vor seinem britischen Konkurrenten Lando Norris (331 Punkte). Grund genug für Papa Verstappen, mit den zuletzt lauter werdenden Kritikern seines Sohnes abzurechnen.

„Das ist Max‘ perfekte Antwort auf viel Rumgeheule, und ganz sicher an die Adresse der Engländer“, sagte der Niederländer im Gespräch mit De Telegraaf. Über die Kritiker sagte er weiter: „Sie werden jetzt ihre großen Klappen halten. Max hat gezeigt, dass er eindeutig der Beste ist.“

„Sein Fahrstil ist perfekt“

Nach den Rennen in den USA und Mexiko hatte Max Verstappen reichlich Kritik geerntet, vor allem aus England. Beim Mexiko-GP bekam er wegen zwei Aktionen gegen Norris jeweils eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt und wurde nur Sechster.

„Diese Leute, die gerufen haben, er solle seinen Fahrstil ändern? Sein Fahrstil ist perfekt“, betonte Jos Verstappen. „Eine solche erste Runde im Regen, in der er sechs Plätze aufgeholt hat - er ist immer perfekt unter diesen Bedingungen“, lobte der Vater seinen Sohn.

Dieser hat bereits am 24. November beim Grand Prix in Las Vegas die Chance, den WM-Titel zu holen. Danach folgen nur noch die Rennen in Katar und Abu Dhabi.