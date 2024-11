Verstappen knackt Schumacher-Rekord!

Der Rekordweltmeister stand einst 896 Tage in Serie an der Spitze der WM-Wertung - nach seinem Brasilien-Sieg hat ihn Verstappen nun abgelöst.

„Regengott“ Max Verstappen (27) ist mit seinem beeindruckenden Sieg in Brasilien wohl der entscheidende Schritt zu seinem vierten WM-Titel in Serie gelungen - und ganz nebenbei hat der Niederländer einen Formel-1-Rekord von Michael Schumacher gebrochen. Verstappen führte am Montag die WM-Wertung in der Königsklasse seit 897 Tagen an, Schumacher stand zwischen 2000 bis Anfang 2003 896 Tage an der Spitze.