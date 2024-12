Formel 1: Ferrari verkündet spektakulären Motoren-Deal!

Die Italiener statten das neue Team in der Formel 1 mit Antrieb und Getriebe aus. Allerdings soll das nur für eine bestimmte Zeit passieren.

Ferrari wird das künftige US-Team Cadillac in der Formel 1 mit Antrieben ausstatten. Das teilten die Italiener am Dienstag mit, zwei Tage nach dem Saisonende der Königsklasse in Abu Dhabi.