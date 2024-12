Bis 2030: Shanghai bleibt dem Formel-1-Kalender erhalten

Die Formel 1 wird auch in den kommenden Jahren halt in China machen. Wie die Königsklasse am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Shanghai International Circuit um fünf Jahre verlängert. Erst in dieser Saison war die Strecke nach fünf Jahren wieder in den Rennkalender zurückgekehrt. Davor war der Grand Prix wegen der Corona-Pandemie seit 2020 ausgefallen.