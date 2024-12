Dämpfer für Verstappen - Kult-Rennen verschwindet aus F1-Kalender

Bitte Nachricht für Max Verstappen und die Formel-1 -Fans in den Niederlanden! Der Große Preis der Niederlande soll ab 2026 aus dem Rennkalender verschwinden. Das bestätigte die Königsklasse am Mittwoch.

„Nach vielen Diskussionen“ habe sich der Veranstalter dazu entschieden, mit dem Rennen ab 2027 „nicht mehr im Kalender zu verbleiben“. So wurde der laufende Vertrag nur noch für ein Jahr, bis zum 2026, verlängert. Danach ist Schluss mit der Königsklasse an der Nordseeküste.

Damit verliert nicht nur Weltmeister Verstappen sein Heim-GP, auch die Formel 1 verliert mit dem Kult-Rennen in den Niederlanden einen seiner stimmungsvollsten Programm-Punkte im Jahr.

Formel 1: GP der Niederlande seit 2021 wieder dabei

Der Große Preis der Niederlande kehrte 2021 in den Formel-1-Kalender zurück und war sofort ein Erfolg.

Max Verstappen gewann den DutchGP in diesem Jahr und schaffte es auch, zwei weitere Ausgaben in seinem eigenen Land zu gewinnen. Im Jahr 2024 ging der Sieg an Lando Norris, aber die Party auf den Tribünen ging weiter.