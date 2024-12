Erstes Kind mit Freundin Kelly: Verstappen wird Vater

„Wir könnten nicht glücklicher über unser kleines Wunder sein“, hieß es unter dem Post weiter. Verstappen - der sich vor zwei Wochen in Las Vegas zum vierten Mal zum Champion krönte - ist seit 2020 mit Piquet zusammen und lebt in Monaco. Die Neuigkeiten veröffentlichte der 27-Jährige kurz vor dem ersten freien Training beim Saisonfinale in Abu Dhabi am Freitag (10.30 Uhr im LIVETICKER).