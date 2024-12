Formel 1: Flörsch teilt gegen Hamilton aus - und bekommt herbes Echo

Die deutsche Automobilrennfahrerin Sophia Flörsch teilt ordentlich gegen Lewis Hamilton aus. Dafür hagelt es Kritik in den Sozialen Medien.

Wer austeilt muss auch einstecken können! Nachdem Sophia Flörsch, die zur Nachwuchs-Akademie von Alpine gehört und 2024 in der Formel 3 ohne Punkt in der Gesamtwertung 29. wurde, auf eine Aussage von Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton reagiert hat, bekommt sie es jetzt noch härter zurück. Die 24-Jährige antwortete auf einen Tweet von Motorsport.com „Lass auf deine Worte auch Taten folgen“ und musste dafür viel Kritik einstecken.

In diesem Tweet stellte der siebenmalige Formel-1-Weltmeister sein mögliches Traum-Line-Up vor, sollte er in Zukunft ein eigenes Team besitzen. Dabei wählte er Kenzo Craigie und Doriane Pin und ergänzte „Es wird von Beginn an divers sein“.