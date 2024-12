Formel 1: Kommt dieser F1-Kultfahrer zurück?

SPORT1 11.12.2024 • 11:00 Uhr Überraschend könnte Daniel Ricciardo sein Comeback in der Formel 1 feiern. Ein ganz neues Team hat den Australier angeblich auf dem Zettel.

Die Formel 1 wird größer und braucht entsprechend mehr Fahrer für die neuen Teams. Ab 2026 wird Cadillac die Königsklasse ergänzen als neuen Rennstall. Laut einem Insider soll der erste Fahrer des US-Teams ein alter Bekannter werden.

Sein Name? Daniel Ricciardo. Das berichtet zumindest Insider Luc Donckerwolke dem Newsportal Speedcafe. Der beliebte Fahrer fuhr in dieser Saison noch für die Racing Bulls, wurde nach dem Rennen in Singapur aber durch Liam Lawson ersetzt. Er beendete die Saison mit zwölf Punkten auf Rang 17.

Daniel Ricciardo heiß begehrt

„Er ist noch bis 2025 an Red Bull gebunden“, schilderte Donckerwolke weiter. „Dann haben wir von seiner Zusage an Cadillac in der Formel 1 gehört“, berichtete der Belgier, der Ricciardo auch gerne in seinem Langstreckenteam gesehen hätte.