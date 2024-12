Formel 1: Leclercs schreiben in Abu Dhabi Geschichte

SID 06.12.2024 • 11:52 Uhr Als erstes Brüderpaar gingen sie in der ersten Session beim Saisonfinale auf die Strecke. Ferrari erleidet einen Rückschlag im Kampf um die Team-WM.

Erst Bangen, dann die Erlösung: Ferrari-Star Charles Leclerc hat gemeinsam mit seinem Bruder Arthur Formel-1-Geschichte geschrieben. Die beiden Monegassen gingen im ersten freien Training zum Großen Preis von Abu Dhabi als erstes Brüderpaar in einer Session der Königsklasse im selben Team an den Start. Arthur ersetzte Carlos Sainz und wurde in 1:26,179 Minuten 18. Charles fuhr deutlich schneller (1:24,321) und sicherte sich Rang eins.

„Meine ganze Familie wird von Monaco hierher fliegen“, hatte der Ferrari-Star bereits am Donnerstag gesagt. Doch seine Verwandtschaft musste sich gedulden. Zunächst war nur Arthur auf den Yas Marina Circuit gefahren, an Charles' Auto schraubten die Ferrari-Mechaniker in der Box lange herum. Nach etwas mehr als einer halben Stunde fuhr er dann ebenfalls auf die Srecke und machte den historischen Moment perfekt.

Doch auch wenn Charles einen guten Auftakt hinlegte, erlebte sein Team einen Rückschlag im Kampf um die Team-WM. Weil in seinem Ferrari eine neue Batterie eingebaut werden musste, wird er in der Startaufstellung am Sonntag um zehn Plätze zurückversetzt.

Ferrari liegt 21 Punkte hinter McLaren, beide Teams könnten ihren ersten Titel seit 2008 holen. Lando Norris (+0,221/Großbritannien) - der mit Leclerc auch noch um die Vize-WM fährt - holte sich Platz zwei. Die Top fünf wurden von den beiden Mercedes von Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0, 485) und George Russell (0,844/beide Großbritannien) sowie Alpines Pierre Gasly (1,012/Frankreich) komplettiert. Dessen Teamkollege Jack Doohan (+1,983/Australien), der am Sonntag sein Grand-Prix-Debüt feiern wird, schaffte es nur auf Platz 19. Der Emmericher Nico Hülkenberg wurde in seinem drittletzten Training für US-Rennstall Haas Sechster (+1,052).

