Formel-1-Beben offiziell! Platz neben Verstappen wird frei

Wer den entlassenen Sergio Pérez in der nächsten Saison ersetzen wird, soll in Kürze mitgeteilt werden.

Wer den entlassenen Sergio Pérez in der nächsten Saison ersetzen wird, soll in Kürze mitgeteilt werden.

Der Mexikaner Sergio Pérez verliert sein Cockpit bei Red Bull Racing und fährt künftig nicht mehr an der Seite von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. Das teilte der Rennstall am Mittwochabend mit. Wer Perez 2025 ersetzen wird, soll „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben werden. Es wird erwartet, dass Red Bull Liam Lawson befördert. Der Neuseeländer war bereits in den Saisons 2023 und 2024 zu elf Renneinsätzen beim Schwesterteam Racing Bulls gekommen.