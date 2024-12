Formel 1: Verstappen zu Sozialarbeit in Ruanda verdonnert

Nach dem Eklat in Singapur muss Weltmeister Max Verstappen Sozialarbeit leisten - und zwar in Ruanda.

Nach seinem verbalen Ausrutscher in Singapur muss Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gemeinnützige Arbeit in Ruanda leisten. Wie die FIA nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi bekannt gab, wird der 27-Jährige am kommenden Freitag in Kigali mit jungen Fahrern zusammenarbeiten, die an einem Nachwuchsprogramm des Ruanda Automobile Clubs teilnehmen.