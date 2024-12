Jos Verstappen zweifelt am fünften Titel für Max mit Red Bull

Jos Verstappen hat Zweifel, dass sein Sohn Max mit Red Bull in der kommenden Saison zum fünften Mal in Folge Formel-1-Weltmeister wird. "Red Bull muss ein Auto bauen, das nicht mehr so schwierig zu fahren ist. Sieht man das zweite Halbjahr 2024, kann man da nicht optimistisch sein", sagte der Niederländer im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz (Silvester-Ausgabe).