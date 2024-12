Ocon oder Doohan? Gerüchte über Alpine-Fahrertausch

Der französische Formel-1-Rennstall Alpine könnte schon beim Saisonfinale in Abu Dhabi mit seinem Fahrerduo für 2025 an den Start gehen. Nach der Zieldurchfahrt in Katar am Sonntag häuften sich im Fahrerlager Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied von Esteban Ocon. Teamchef Oliver Oakes wurde im Sky-Interview darauf angesprochen, wollte sich aber „erstmal selbst informieren“, sagte Oakes. Zwar wisse er von nichts - dass Ocon aber wirklich schon am kommenden Wochenende nicht mehr im Alpine sitzt, sei „möglich“, erklärte der Brite weiter. Jack Doohan soll den Franzosen angeblich ersetzen, Pierre Gasly ist weiterhin gesetzt.