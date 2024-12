Rückkehr nach Afrika? Ruanda hat Formel-1-Pläne

Rennen der Königsklasse sollen in Ruanda stattfinden.

Seit mehr als 30 Jahren war der Formel-1-Zirkus nicht mehr in Afrika zu Gast, das soll sich bald ändern. Ruanda plant, künftig Rennen der Königsklasse in der Hauptstadt Kigali auszutragen, das gab Staatspräsident Paul Kagame am Freitag bekannt.