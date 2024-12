"So schlecht?" Horner nimmt Wolff-Aussagen mit Humor

Red-Bull-Teamchef Christian Horner versucht sich im Clinch mit Mercedes mit Humor. Angesprochen auf die „Terrier“-Aussagen von Toto Wolff am Mittwoch sagte er einen Tag später: „Ist es so schlimm? Ich habe keine Angst davor, es mit den großen Hunden aufzunehmen“. Eine Spitze in Richtung des Österreichers folgte prompt: „Ich wäre vielleicht lieber ein Terrier als ein Wolf.“

Verstappen attackiert Russell

Grund für den Streit ist eine Anhörung bei der Rennleitung, in der es um eine Szene aus dem Qualifying in Katar ging. Verstappen hatte in der Folge seine Pole Position nachträglich an Russell verloren und ihn öffentlich attackiert. Sein Kontrahent habe „darüber gelogen, warum ich gemacht habe, was ich gemacht habe“, sagte Verstappen. Der Brite schlug zurück und warf dem Niederländer eine Drohung vor. „Er sagte, er würde absichtlich in mich hineinfahren und mich kopfüber in die Wand drücken“. Vor diesem Hintergrund sei es „ziemlich ironisch“, dass der Weltmeister sich über das Verhalten anderer beschwere.