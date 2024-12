Verstappens Heimrennen nur noch bis 2026 im Formel-1-Kalender

Aus für die Verstappen-Party: Die Formel 1 wird nur noch zwei weitere Jahre in Zandvoort fahren. Wie die Königsklasse am Mittwoch mitteilte, wurde der Vertrag des Grand Prix in den Niederlanden zwar bis 2026 verlängert, danach ist auf der Traditionsstrecke allerdings Schluss. Der ursprüngliche Vertrag wäre 2025 ausgelaufen.