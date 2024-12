Historische Premiere: Leclerc mit besonderem Dank an seine Eltern

Ferrari-Pilot Charles Leclerc wird im ersten freien Training zum Großen Preis von Abu Dhabi am Freitag gemeinsam mit seinem Bruder Arthur vor allem wegen der Eltern Formel-1 -Geschichte schreiben. Ihren „vielen Opfern“ sei es zu verdanken, dass die beiden als erstes Bruderpaar im selben Team an einer Session der Königsklasse teilnehmen können. Sein 2017 verstorbener Vater Herve habe ihnen „so viel gegeben, damit wir unseren Traum verfolgen können“, sagte Leclerc am Donnerstag.

Arthur Leclerc wird am Freitag (10.30 Uhr) Carlos Sainz ersetzen. Das teilte Ferrari bereits am Mittwoch mit. Der 24-jährige Monegasse ist Teil von Ferraris Entwicklungsprogramm und geht aktuell in der GT3-Serie und der LMP2, also in der asiatischen und europäischen Le-Mans-Serie, an den Start.