Bei Testfahrt in Barcelona: Hamilton mit erstem Ferrari-Unfall

Erster Blechschaden: Formel-1 -Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist bei einer Testfahrt für sein neues Team Ferrari offenbar verunfallt. Wie das Fachportal motorsport.com berichtet, verlor der 40-Jährige auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona gegen 11 Uhr im Schlussabschnitt der Strecke die Kontrolle über sein Auto und schlug in die Reifenstapel ein.

Ferrari-Präsentation im März geplant

Die offiziellen Erprobungsfahrten aller Teams steigen erst vom 26. bis 28. Februar in Bahrain. Zuvor findet am 18. zum ersten Mal in 75 Jahren Königsklasse ein kollektives Launch-Event der Teams in London statt.