Hamilton sitzt erstmals im Ferrari - Fans an der Strecke

SID 22.01.2025 • 11:33 Uhr Auf der hauseigenen Rennstrecke in Fiorano dreht Rekordweltmeister Lewis Hamilton seine ersten Runden im Ferrari. Trotz Schmuddelwetter sind viele Fans dabei.

Emotionaler Moment für Lewis Hamilton: Der Formel-1-Rekordweltmeister hat am Mittwoch seine ersten Runden in einem Ferrari gedreht.

Um 9.16 Uhr verließ Hamilton die Garage an der hauseigenen Teststrecke in Fiorano, dabei saß er in einem SF-23 aus der Saison 2023.

Fans feiern erste Ferrari-Fahrt von Hamilton

Trotz des Schmuddelwetters in Norditalien pilgerten einige Dutzend Fans an die Rennstrecke, um durch die Zäune einen Blick auf ihren neuen Hoffnungsträger zu ergattern. Hamilton schien beeindruckt - und winkte ihnen aus dem Auto heraus zu.

Zuvor hatte Ferrari erstmals Bilder von Hamilton in seinem neuen roten Rennanzug veröffentlicht, der 40-Jährige präsentierte zudem seinen neuen Helm für die anstehende Weltmeisterschaft - nahezu komplett in Gelb.

Formel 1: Hamilton hofft auf achten WM-Titel

Auffallen will Hamilton auch wieder sportlich. Nach seinem Wechsel von Mercedes zur Scuderia hofft der Brite auf seinen achten WM-Titel. Zur Vorbereitung auf die Saison, die am 16. März in Australien beginnt, absolvierte Hamilton seit Montag zahlreiche Meetings mit seinen neuen Ingenieuren.