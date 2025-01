Historische Personalie! Deutsche schreibt Formel-1-Geschichte

Eine junge deutsche Ingenieurin schreibt in der Königsklasse des Motorsports Geschichte. Laura Müller, die in München Mechanical Engineering studierte und bekennende Anhängerin von Michael Schumacher ist, wird bei Haas zur ersten Renningenieurin der Formel-1-Geschichte befördert. In der Saison 2025 wird sie Esteban Ocon zur Seite stehen.