Formel 1: Wunderkind? Klartext zu Hamilton-Nachfolger

Mit dem Jahreswechsel ist Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes Geschichte, die Gegenwart und Zukunft der Silberpfeile heißt Andrea Kimi Antonelli. Den 18-jährigen Italiener will Teamchef Toto Wolff allerdings nicht mit Erwartungen überladen. „Ein Wunderkind ist er erst, wenn er die Leistung auch wirklich in der Formel 1 bringt. Wir hoffen, dass es eher früher als später passiert, aber sicher nicht gleich am Anfang“, sagte Wolff im Interview mit dem Fachmagazin auto motor und sport.