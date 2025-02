"Aufregende neue Ära": Mercedes präsentiert W16

Zwei Tage vor den Wintertests hat Mercedes seinen Boliden für die anstehende Formel-1-Saison präsentiert. Große aerodynamische Überraschungen bietet der W16 nicht, dennoch will Mercedes in der "aufregenden neuen Ära" nach Lewis Hamilton vorne mitfahren. "Ich erwarte, dass es dieses Jahr noch enger wird", sagte Teamchef Toto Wolff.

"Wir müssen in Bestform sein, wenn wir in dieser Saison um die Meisterschaft mitkämpfen wollen", erklärte der 53-Jährige. Nach dem Abgang von Rekordweltmeister Lewis Hamilton zu Ferrari sitzen der Brite George Russell (27) und der italienische Rookie Kimi Antonelli (18) in den beiden Cockpits - zum ersten Mal in der Geschichte des Werksteams sitzt kein amtierender oder ehemaliger Weltmeister im Cockpit.