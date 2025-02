Begegnung zweier Giganten - Verstappen trifft Fußball-Ikone

In London kommt es zu einer unerwarteten Begegnung zwischen Max Verstappen und Erling Haaland. Red Bull will seinen Schützling demnächst zudem mit Jürgen Klopp zusammenbringen.

Max Verstappen liebt den Fußball fast so sehr wie die Formel 1. Der viermalige Weltmeister ist bekennender Fan der PSV Eindhoven und nutzt seine rare Freizeit, um sich intensiv mit dem runden Leder zu beschäftigen – sei es an der Konsole oder in der Realität.