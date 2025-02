Er prägte die wohl größte Fehde der Formel-1-Geschichte

Alain Prost wird am Montag 70 Jahre alt. Seine Duelle mit Ayrton Senna bewegten die Welt - so populär wie sein Rivale wurde er jedoch nie.

Sie sollte Recht behalten: Der Sohn eines Möbelmachers aus Saint-Chamond an der Loire - der heute 70 Jahre alt wird - beendete vor 32 Jahren seine Karriere als einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer der Geschichte.

Der „Professor“ war Weltmeister in den Jahren 1985, 1986, 1989 und 1993, rechnerisch gewann er jedes vierte Rennen, an dem er teilnahm.

„Er hat einen Platz als einer der größten Fahrer in der Formel-1-Historie sicher“, heißt es über Prost in der „Hall of Fame“ auf der Homepage der Formel 1, seine Karriere sei aber auch „voller Konflikte und Kontroversen“ gewesen: „Er hat vier Titel gewonnen, aber auch vier Teams verbittert verlassen.“