Erste Bestzeit im Ferrari: Hamilton macht Hoffnung

SID 27.02.2025 • 12:18 Uhr Am zweiten Testtag in Bahrain ist der Rekordweltmeister schnellster Mann am Vormittag. Wie schon am Vortag gibt es wieder eine Zwangspause.

Lewis Hamilton macht den Ferrari-Fans schon am zweiten Tag der Testfahrten Hoffnung auf eine erfolgreiche Formel-1-Saison. Der Rekordweltmeister drehte am Donnerstag in Bahrain die schnellste Runde des Vormittags (1:29,379 Minuten) und war auch ansonsten ohne erkennbare Probleme unterwegs.

45 Runden drehte Hamilton und bewegte sich damit im Durchschnitt.

Formel-1-Stars wieder ausgebremst

Fleißigster Pilot vor der Mittagspause war Hamiltons ehemaliger Teamkollege: George Russell schaffte im Mercedes 71 Umläufe und auch die zweitbeste Zeit, war allerdings etwa vier Zehntel langsamer als Hamilton. Wirklich viel Aussagekraft haben die Rundenzeiten während der Tests noch nicht, weil die Teams mitunter unterschiedliche Programme absolvieren.

Indes wurde wie schon am Vortag die Geduld der Piloten auf die Probe gestellt. Am Mittwoch hatte ein Stromausfall rund um die Strecke für eine gut einstündige Zwangspause gesorgt, am Donnerstag regnete es nun in Bahrain.

Da nur zwei der zehn Teams Regenreifen zur Verfügung hatten, war es erneut für etwa eine Stunde beinahe leer auf dem Bahrain International Circuit - einzig Esteban Ocon im Haas drehte in dieser Phase einige Runden auf Intermediates. Vor dem Saisonstart in Melbourne (16. März) haben die Teams nur 24 Stunden Testzeit verteilt auf die drei Tage in Bahrain zur Verfügung. Am Mittwoch wurde die Session am Abend daher entsprechend verlängert.

Am Donnerstag trocknete die Strecke gegen Mittag Ortszeit nun wieder ab, es wurde voll. Nico Hülkenberg brachte es in seinem neuen Sauber-Boliden auf gute 56 Runden, überhaupt haben die Rennställe bislang bemerkenswert wenige Probleme - eine Ausnahme war am Donnerstag das Red-Bull-Team. Max Verstappens neuer Kollege Liam Lawson verbrachte viel Zeit in der Garage und drehte lediglich 28 Runden. Offenbar wurde er durch ein Problem mit dem Wasserdruck am Motor ausgebremst.