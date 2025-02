Formel 1: Auto-Präsentation aller Teams mit Ferrari & Mercedes heute live im TV & Stream

Ein einmaliges Ereignis als Vorgeschmack auf die neue Saison: Zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 werden alle zehn Teams ihre neuen Boliden gemeinsam vorstellen.

Am Dienstag um 21 Uhr in der O2 Arena in London präsentieren sich die 20 Fahrer des Starterfeldes geschlossen den Fans. Anlass des besonderen Events ist das 75-jährige Jubiläum der Königsklasse. Zwei Stunden lang soll die Veranstaltung unter dem Titel „F1 75 Live“ andauern. Das Event wird unter anderem LIVE auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 gestreamt.