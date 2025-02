Formel 1: Leclerc holt nächste Ferrari-Bestzeit

Die Scuderia präsentiert sich weiterhin in guter Frühform. Diesmal sorgt Charles Leclerc für Bestzeiten.

Ferrari an der Spitze der Zeitenliste - das wird bei den Tests der Formel 1 langsam zur Gewohnheit: Charles Leclerc drehte am Freitagvormittag die schnellste Runde, für den Nachmittag übergibt er den SF-25 wieder an Rekordweltmeister Lewis Hamilton.