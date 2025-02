Formel-1-Präsentationen: Dann werden die neuen Autos von Ferrari & Mercedes vorgestellt

SPORT1 13.02.2025 • 15:35 Uhr Zum 75. Geburtstag veranstaltet die Formel 1 in diesem Jahr erstmals einen gemeinsamen Launch aller Teams am 18. Februar in London. Einige Teams stellen ihre neuen Autos zusätzlich noch einzeln vor. Die Termine der Formel-1-Präsentationen von Ferrari, Mercedes und Co. im Überblick.

Der Februar ist traditionell ein wichtiger Monat im neuen Formel-1-Jahr. Dann werden in der Regel die neuen Autos von den Teams vorgestellt.

Die Präsentationen sind für Fans immer ein wichtiges Datum. 2025 ist aber einiges anders. Weil die Formel 1 ihren 75. Geburtstag feiert, zeigen erstmals alle zehn Teams bei einer gemeinsamen Veranstaltung ihre neuen Designs. Am 18. Februar findet der gemeinsame Launch in der O2-Arena in London (ab 21 Uhr) vor Publikum statt.

Formel 1: Neue Autos 2025 beim gemeinsamen Launch-Event in London

Deshalb verzichten einige Teams wie Red Bull in diesem Jahr auf eine eigene Präsentation. Wahrscheinlich sind aber ohnehin nur die neuen Designs und nicht die vollständige neue Technik zu sehen.

Einige einzelne Vorstellungen gibt es dennoch. SPORT1 hat die Daten der neuen Formel-1-Präsentationen im Überblick.

Formel-1-Präsentationen: Alle Termine im Überblick - McLaren bereits vorgestellt

13. Februar : McLaren in Silverstone: McLaren MCL39

: McLaren in Silverstone: McLaren MCL39 14. Februar : Williams

: Williams 18. Februar : Designpräsentation aller Teams (London), u.a. Mercedes (nur Lackierung) & Red Bull

: Designpräsentation aller Teams (London), u.a. Mercedes (nur Lackierung) & Red Bull 19. Februar : Ferrari (Rollout in Fiorano)

: Ferrari (Rollout in Fiorano) 23. Februar : Aston Martin (online)

: Aston Martin (online) 24. Februar : Mercedes

: Mercedes Kein eigener Launch : Red Bull

: Red Bull Noch offen: Alpine, Haas, Racing Bulls, Sauber

Details zu den neuen Autos der Topteams Mercedes, Red bull & Ferrari

Mercedes: Erst die Lackierung, knapp eine Woche später das Auto: Das Formel-1-Team Mercedes wird seinen Boliden für die kommende Saison am 24. Februar der Welt präsentieren - und damit sechs Tage nach der großen gemeinsamen Saisoneröffnung der Rennställe. Der neue Silberpfeil wird W16 heißen.

Red Bull: Der RB21 von Weltmeister Max Verstappen wird ebenfalls am 18. Februar in London erstmals gezeigt. Das erste Mal in Aktion wird der neue Bolide also bei den Wintertests in Bahrain (26.-28. Februar) zu sehen sein.