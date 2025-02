Neuer Formel-1-Job für ausgebooteten Fahrer

Zurück in Rot: Der chinesische Formel-1-Pilot Zhou Guanyu setzt seine Karriere bei Ferrari fort. Teamkollege von Rekordweltmeister Lewis Hamilton wird er aber nicht ganz, der 25-Jährige wird nur als Reservefahrer für die Scuderia ins Cockpit steigen. Bereits von 2015 bis 2018 war Zhou in der Driver Academy von Ferrari unterwegs. In den letzten drei Saisons fuhr er bei Alfa Romeo beziehungsweise Sauber als erster Chinese überhaupt in der Königsklasse des Motorsports.