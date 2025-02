Russell über Verstappen: "Werden nicht mehr beste Freunde"

Verstappen sieht keine Probleme mehr

Beide hatten sich für einen Vorfall auf der Strecke gemeinsam bei den Stewards erklären müssen und nutzten dann die Pressekonferenzen, um sich wortreich übereinander aufzuregen. Verstappen sah am Dienstag keine Probleme mehr. „Es ist okay, wir verstehen uns“, sagte der Weltmeister bloß.

Im Interview mit Autosport.com betonte Russell, Verstappens überhartes Verhalten in den Duellen mit dem WM-Rivalen Lando Norris habe ihn gestört. „Ich war ein bisschen frustriert, als ich letztes Jahr sah, wie sich die Saison an der Spitze abspielte“, sagte er: „Max fuhr härter und schikanierte die anderen, zeigte seine Aggressivität auf eine Art und Weise, der niemand etwas entgegensetzte.“

Die neue Formel-1-Saison startet am 16. März in Australien, am Dienstagabend feiert die Königsklasse ihre offizielle Eröffnung in London.