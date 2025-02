"Schlägerei": Verstappen und Norris über neue Rivalität

Fliegende Fäuste im engen Titelkampf? Weltmeister Max Verstappen und Lando Norris nehmen ihre neue Rivalität in der Formel 1 mit Humor. „Es ist furchtbar, wir kommen gar nicht mehr miteinander aus“, sagte Verstappen im Rahmen der Testfahrten in Bahrain am Donnerstag auf eine entsprechende Frage.