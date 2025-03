Formel 1: Lando Norris dominiert Training in Shanghai

Die Dominanz von McLaren und Lando Norris scheint sich beim zweiten Saisonrennen der Formel 1 fortzusetzen. Im einzigen freien Training zum Großen Preis von China drehte der Vizeweltmeister am Freitag die mit Abstand schnellste Runde, kurz vor dem Qualifying zum Sprint (ab 8.30 Uhr im LIVETICKER) war Norris in 1:31,504 Minuten gut vier Zehntelsekunden schneller als Charles Leclerc im Ferrari.

McLaren dominierte in Melbourne

Den Auftakt in Australien hatte McLaren am vergangenen Wochenende insgesamt dominiert, unter teilweise chaotischen Bedingungen gewann Norris am Ende dennoch nur knapp vor Verstappen. Der Grand Prix von China bildet nun gleich eine besondere Herausforderung: Es ist das erste von sechs Sprint-Wochenenden dieser Saison. Dabei müssen die Teams in einem einzigen freien Training ihre Einstellungen finden, nur wenige Stunden später folgt noch am Freitag das Sprint-Qualifying.