Ecclestone: Ferrari-Wechsel "Risiko" für Hamilton

Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone ist sich schon kurz vor Beginn der neuen Saison sicher, wer sich am Ende die Krone der Motorsport-Königsklasse aufsetzen wird - der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton, der beim Grand-Prix-Auftakt in Australien sein Renndebüt im Ferrari feiern wird und sich dadurch einen Kindheitstraum erfüllt, wird es nach Ansicht des 94-Jährigen allerdings nicht sein.

Ecclestone, seit Anfang 2017 nicht mehr Geschäftsführer der Formel 1, sieht generell Probleme beim italienischen Rennstall. Es fehle Ferrari an der „richtigen Führung“: „Es ist nicht die Technik oder das Budget. Das sieht man von außen deutlich. Als Ferrari erfolgreich war, stand Jean Todt an der Spitze des Teams. Er hatte ein starkes Team um sich herum, das perfekt zusammengearbeitet hat.“ Das sehe er zurzeit nicht, hoffe aber, „dass sich das ändert“.

Auch das australische Toptalent Oscar Piastri, das erst kürzlich seinen Vertrag verlängerte, sowie dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris sieht er noch nicht in der Rolle, den aktuellen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull vom Thron zu stoßen. Stattdessen traut er dem 27-jährigen Niederländer den fünften Streich in Folge zu. „Der Titel geht an Max Verstappen. Norris und Piastri im McLaren sind stark, aber Max ist Max, er spielt in einer anderen Liga“. Der Niederländer, der seit 2021 viermal nacheinander Weltmeister wurde, überzeuge durch seine „Konstanz und seine mentale Stärke“.

Die Formel 1 startet am kommenden Wochenende in Melbourne/Australien in die neue Saison. Das erste Kräftemessen der Boliden gibt es am Samstag im Qualifying (6.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) zu sehen, bevor es am Sonntag (5.00 Uhr/Sky) im Rennen um die ersten Punkte geht.