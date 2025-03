Fahrertausch in der Formel 1 bahnt sich an!

Wie Autosport berichtet, erwägt Red Bull eine rasche Beförderung von Yuki Tsunoda, der aktuell für das Tochterteam Racing Bulls an den Start geht. Leidtragender wäre Liam Lawson, der somit in das kleinere Red-Bull-Team zurückmüsste .

Formel 1: Lawson enttäuscht bisher

Lawson hatte an den ersten beiden Rennwochenenden in Australien und China wenig überzeugt. Nach schwachen Leistungen in Melbourne wurde es dabei in Shanghai noch schlimmer, als er sowohl im Sprint-Qualifying als auch im Qualifying den letzten Platz belegte.