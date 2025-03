Ferrari-Chef Vasseur sieht "spannendste WM" seit 30 Jahren

Ferrari hatte sich bis zum Saisonfinale 2024 ein Duell mit McLaren um die Konstrukteurs-WM geliefert und dieses am Ende verloren. Der Fahrer-Weltmeister Max Verstappen sitzt im Red Bull, auch Mercedes gewann im vergangenen Jahr Rennen. Nach den Tests in der vergangenen Woche in Bahrain und vor dem Saisonstart in Australien (16. März) sind die Kräfteverhältnisse schwer einzuschätzen, am ehesten wird McLaren mit Vize-Weltmeister Lando Norris eine Favoritenrolle zugeschrieben.