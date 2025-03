Formel 1: "Böses Erwachen": Presse von Ferrari entsetzt

Die Formel 1 ist mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne in die neue Saison gestartet. Der Grand Prix auf dem Albert Park Circuit mutierte dabei zu einem wahrhaftigen Chaosrennen.

NIEDERLANDE

AD: „Letztes Jahr wie dieses Jahr: Am Ende landen wir immer beim Duell Max Verstappen gegen Lando Norris, jetzt steht es 1:0 für den Briten. Der chaotische Nachmittag im Albert Park war ein ‚Survival of the fittest‘, und in den letzten Runden kämpften wieder die beiden besten Fahrer gegeneinander.“