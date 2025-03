Formel 1: Cadillac-Gerüchte! Jetzt reagiert Mick Schumacher

Mick Schumacher glaubt weiter an eine Rückkehr in die Formel 1. Nun eröffnet sich womöglich eine neue Option.

Öffnet sich mit dem Einstieg des neuen Teams Cadillac in die Formel 1 auch eine Tür für Mick Schumacher ? Der deutsche Rennfahrer sieht in dem kommenden Rennstall offenbar eine Option.

Schumacher fasst Saison 2026 ins Auge

Der 25-Jährige, der aktuell in der WEC an den Start geht, meinte weiter: „Wie ich auch schon in verschiedenen Interviews gesagt habe, habe ich das Gefühl, dass ich auch das Zeug für die Formel 1 habe. Wir müssen schauen, was passiert, das Jahr ist noch lang und das Ziel ist schon 2026 zurückzukehren.“