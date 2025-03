Formel 1: Der Kalender 2025 - F1-Zeitplan mit allen Rennen

Erstmals seit der Saison 2019 richtet Australien den Auftakt aus, am Sonntag (ab 5 Uhr im LIVETICKER) geht es im Albert Park los. Das Finale steigt am 7. Dezember, wie gewohnt in Abu Dhabi. In Deutschland machte die Formel 1 zuletzt in der Corona-Saison 2020 auf dem Nürburgring Station.