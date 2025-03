Formel 1 in Shanghai LIVE im TV, Stream & Ticker: Vergoldet Piastri seine Pole in China?

Im zweiten Rennen des Jahres ist der Formel-1-Zirkus in China zu Gast. Kann Oscar Piastri seine Pole vergolden?

Wie wird Oscar Piastri mit seiner ersten Pole umgehen, was macht sein McLaren-Teamkollege Londo Norris und kann Lewis Hamilton im Ferrari weiter überraschen? Fragen über Fragen vor dem zweiten Formel-1-Rennen in China, das um 8 Uhr deutscher Zeit am Sonntag (im LIVETICKER) startet.