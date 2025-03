Formel 1 in Thailand? Domenicali reist nach Bangkok

Dort will der Formel-1-Boss Gespräche über ein mögliches Rennen in der Hauptstadt führen.

Dort will der Formel-1-Boss Gespräche über ein mögliches Rennen in der Hauptstadt führen.

Die Königsklasse des Motorsports könnte künftig in Thailand starten. Formel-1-Chef Stefano Domenicali bestätigte am Rande des Saisonauftakts in Australien, dass er in der kommenden Woche nach Bangkok reisen werde, um Gespräche über ein mögliches Rennen in der thailändischen Hauptstadt zu führen.