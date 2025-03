Formel 1: McLaren jubelt in Melbourne - Ferrari enttäuscht

Für Norris war es die zehnte Pole Position seiner Karriere. „Keine schlechte Art, um ins Jahr zu starten. Jetzt geht es los“, funkte er an die Box. Leclerc wurde Siebter, Hamilton Achter. Fürs Rennen am Sonntag (ab 5.00 Uhr im LIVETICKER) wird Regen erwartet.

Enttäuschung bei Hülkenberg

„Mit dem Gefühl in den Kurven und auf der Bremse“ habe es nicht gepasst, sagte Hülkenberg bei Sky. „Ich fühle mich noch nicht ganz zu Hause in dem Auto. Das ist normal und logisch, wenn man das Team wechselt und ein neues Auto hat. Am Ende des Tages haben wir uns einfach ein bisschen schwergetan.“