Formel 1: McLaren im Fokus - Strengere Tests für die Heckflügel

Die Autos von Lando Norris und Co. werden in der Formel 1 ab dem kommenden Rennen in Shanghai (Sonntag, 8.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) noch genauer unter die Lupe genommen. Der Weltverband FIA führt zum Großen Preis von China strengere Tests für die Heckflügel ein, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß.