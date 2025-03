Das Gemunkel über einen Wechsel wird lauter

Konkurrent als interne Quelle?

Fest steht: Red Bull ist in der Bringschuld. Chefberater Helmut Marko zu SPORT1: „Wir müssen Max ein Auto liefern, mit dem er die WM gewinnen kann. Wenn das der Fall ist, mache ich mir keine Sorgen um einen möglichen Wechsel. Nach den Tests in Bahrain bin ich guter Dinge. Der Test war positiv, das Auto reagiert auf Veränderungen in der Fahrzeugabstimmung. Wir sind zwar noch hinter McLaren, aber nicht so viel. Vielleicht maximal zwei Zehntel.“