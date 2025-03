Formel 1: “Wirklich dumm!" Verstappen lästert über Crashpiloten

Am Rande des Formel-1-Rennens in Melbourne ist eine kleine Debatte über die Sicherheit der Fahrer entbrannt. Weltmeister Max Verstappen hat jedoch eine klare Meinung - und stänkert gegen seine Kollegen.

Am Rande des Formel-1-Rennens in Melbourne ist eine kleine Debatte über die Sicherheit der Fahrer entbrannt. Weltmeister Max Verstappen hat jedoch eine klare Meinung - und stänkert gegen seine Kollegen.

Auslöser für den Einsatz des Aufräumteams war Fernando Alonso, der in seiner 33. Runde ausgangs Kurve sechs auf nasser Strecke von der Strecke abkam und in die Mauer einschlug.

Die Bergung von Alonsos Aston Martin erfolgte nachdem Bernd Mayländer das Feld mit dem Safety-Car wieder zusammengeführt hatte. Das Rennen wurde jedoch nicht gestoppt. Dies ist nichts Ungewöhnliches in der Formel 1 . Doch im Internet wurde die Frage gestellt, ob das nicht gefährlich sei, weil andere Fahrer bei schwierigen Bedingungen an der gleichen Stelle abfliegen könnten - selbst während der Safety-Car-Phase.

Erinnerungen an Bianchi-Unfall

Das ist auch ein Seitenhieb gegen Ishak Hadjar und Carlos Sainz. Bei seinem ersten Rennen landete Debütant Hadjar in der Einführungsrunde in der Streckenbegrenzung, wenig später flog Williams-Routinier Sainz in einer Safety-Car-Phase ab und musste seinen Tag ebenfalls vorzeitig beenden.

Doch vielen Beteiligten ist der Ernst der Lage bewusst. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn an gleicher Stelle ein LKW mit Sicherheitspersonal gestanden hätte wie bei der Bergung von Alonsos Wagen. Spätestens seit dem tödlichen Unfall von Jules Bianchi im Jahr 2014 ist die Formel 1 für dieses Thema sensibilisiert. Damals krachte er beim Großen Preis von Japan auf regennasser Fahrbahn in ein Bergungsfahrzeug, das noch in der Auslaufzone stand, um den Boliden von Adrian Sutil zu bergen. Bianchi lag monatelang im Koma und starb schließlich Mitte 2015 an den Folgen des Unfalls.