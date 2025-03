Hamilton bei Ferrari: "Aufregendste Zeit meines Lebens"

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht die neue Herausforderung bei Ferrari voller Vorfreude und Tatendrang an. „Es ist die spannendste Zeit meines Lebens, ich bin so aufgeregt“, sagte der Brite am Donnerstag in Melbourne: „Ich fühle mich geehrt und bin sehr dankbar, in dieser Position zu sein.“