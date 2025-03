Hamilton beim Ferrari-Debüt Zwölfter - Bestzeit für Norris

Das erste Kräftemessen der neuen Saison wurde von zwei längeren Unterbrechungen geprägt. Zunächst musste die Strecke gesäubert werde, nachdem der australische Neueinsteiger Jack Doohan durchs Kiesbett gefahren war. Dann leistete sich der Brite Oliver Bearman einen Fahrfehler, in dessen Folge sein Haas-Rennwagen schwer beschädigt wurde. Bearman überstand den Unfall offenbar unverletzt.

Kurz vor Schluss schnappte sich dann Norris die Bestzeit, er verdrängte Carlos Sainz (Spanien), der in seinem Williams lange geführt hatte. Hinter dem Spitzenduo reihten sich Charles Leclerc (Monaco) im Ferrari und Norris' Teamkollege Oscar Piastri (Australien) ein.

Die neue Saison startet mit dem Große Preis von Australien am Sonntag (5.00 Uhr MEZ). Am Freitag (6.00 Uhr MEZ/beide Sky) steht das zweite Training im Albert Park an.